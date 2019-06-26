26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Isparta'da oturan evli ve 2 çocuk babası Caner Horzum, 1986 yılında girdiği Harp Okulu sınavını kazanarak, TSK'da subay olarak göreve başladı. 27 yıl sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum, aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak SDÜ Tıp Fakültesi'ne yerleşti. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından Caner Horzum, bu yıl mezun oldu.
DHA'nın haberine göre; üniversitenin 21'inci dönem mezunları arasında yer alan Horzum gibi 205 meslektaşı için SDÜ 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, öğretim üyeleriyle öğrencilerin aileleri katıldı. Genç meslektaşlarıyla cübbe ve kep giyen Caner Horzum, belgesini aldıktan sonra havaya kep atarak mezuniyetini kutladı.
'GURURLUYUM'
Törende Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Caner Horzum, "27 yıl kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giydim. 2013 yılında emekli oldum. Yine aynı yıl tıp fakültesinde okumaya karar verdim. Sınava girerek SDÜ Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu yıl da mezunum. Gururluyum. Bundan sonra da yine insanlık için hizmet edeceğim. Mutluyum" dedi.
GENÇLERE TAVSİYELER VERDİ
Başarılı olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Horzum, "Disiplinli çalışırlarsa üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Zamanı iyi kullanarak çalışmanın başarıyı her zaman getireceğine inanıyorum. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Daha önce de çeşitli bölümlerde eğitim aldığını kaydeden Horzum, "2006 yılında Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptım. 2007 yılında bitirdim. Aynı zamanda Harp Okulu'nda Makine Bölümü'nü okudum. Bununla ilgili makine mühendisliği denklik diplomam da var. Yine Harp Okulu'nda savunma bilimleri enstitüsünde sistem mühendisliği sertifika programını bitirdim" dedi.
'GENÇLİĞİN İÇİNDE OLMAK BENİ ATEŞLEDİ'
Harp Okulu'nu kazandığı yıl girdiği üniversite sınavını da kazandığını kaydeden Horzum, şöyle dedi: "O yıl tıp fakültesini de okuyabilirdim. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. Emekli olduktan sonra tekrar sınava girip, şimdi çok istediğim bölümden mezun oluyorum. Bu geçen 6 yıl çok keyifliydi. Keyif alacağıma inanıyordum. Farklı bir bilim dalıydı. Her gün yeni bir şeyler öğrendim. Bu beni çok motive etti. Pırıl pırıl gençliğin içinde olmak beni ateşledi. Düzenli ve disiplinli çalışmak başarıyı getirdi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!