Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?
Ikea Etkisi, insanların yapımında rol aldığı herhangi bir şeye karşı daha fazla sevgi besleme eğiliminde olduğunu anlatan bilişsel bir ön yargıyı ifade ediyor.
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2012 yılında Harvard Business School'da yayınlanan bir araştırma, 'Ikea etkisi' denen psikolojik bir duruma işaret etti.
Bu kavram; kişinin kendi emeğiyle yaptığı herhangi bir şeye karşı, sevgi beslemesini anlatıyor.
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Araştırmada, deneklere Lego oyuncaklar ve Ikea'dan alınan mobilyalar verildi. Deney sonunda kişilerin ortaya çıkardığı sonuçlara karşı fazlasıyla sevgi beslediği hatta kendi eserlerini, bir profesyonelden bile iyi olduğunu düşündükleri saptandı.
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İsveçli mobilya markası olan Ikea'nın, satın alınan tüm mobilyaların müşteri tarafından monte edilmesine yönelik bir sistemi olduğu için bu kavrama, Ikea ismi verildi.
Bu etkiyi bir örnekle anlatmak gerekirse; bir pastayı pastaneden almak yerine bunu kendiniz yaptığında duygusal olarak daha tatmin hissedebilirsiniz veya bir masa almak yerine, tahtadan bir masa yaptığınızda masanızın 'en iyisi' olduğunu düşünebilirsiniz.
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Ikea etkisinin sebebi; kişide kontrol duygusu yaratması, başarma hissi vermesi ve o şey ile kişisel bir bağ kurmasını sağlamasından geliyor.
Harvad Business School, InsideBE