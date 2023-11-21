Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?

İsveçli mobilya markası olan Ikea'nın, satın alınan tüm mobilyaların müşteri tarafından monte edilmesine yönelik bir sistemi olduğu için bu kavrama, Ikea ismi verildi.

Bu etkiyi bir örnekle anlatmak gerekirse; bir pastayı pastaneden almak yerine bunu kendiniz yaptığında duygusal olarak daha tatmin hissedebilirsiniz veya bir masa almak yerine, tahtadan bir masa yaptığınızda masanızın 'en iyisi' olduğunu düşünebilirsiniz.