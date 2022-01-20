Embiid ile Jokic damga vurdu!

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Sixers, son 10 maçtaki 8. galibiyetini, Orlando Magic'i 13 sayı farkla yenerek elde etti.
Bu sezon 26. kez kazanan Sixers'ta all-star Embiid, 50 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin sayı rekorunu bir kez daha tekrarladı. Tobias Harris'in 21, Tyrese Maxey'in 14 sayıyla oynadığı karşılaşmada 22 dakika 39 saniye süre bulan milli oyuncu Furkan Korkmaz 8 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 38. yenilgisini alarak konferansında son sırada bulunan Magic'te, Mo Bamba 32, Chuma Okeke 18 sayı, Jalen Suggs 14 sayı ve 9 ribauntla maçı tamamladı.
JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE
Batı Konferansı temsilcilerinin büyük çekişme içinde geçen ve normal süresi 114-114 eşitlikle sona eren mücadelesinde, Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 130-128 mağlup etti.
Sezonun 23. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Jokic 49 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. 26 yaşındaki Sırp oyuncu, üçlü çift haneli sayılara ulaşmasını sağlayan son asistini, maçın bitimine 1,7 saniye kala gerçekleştirerek galibiyete büyük katkı sağladı.
Nuggets'a galibiyeti getiren son sayıyı atan Aaron Gordon 28 sayı, Monte Morris ise 19 sayı, 9'ar ribaunt ve asistle oynadı.
Bu sezon 24. kez kaybeden Clippers'ta Ivica Zubac 32 sayı ve 10 ribaunt, Reggie Jackson 28 sayı ve 12 asist ile double-double yapsa da galibiyete yetmedi.
MİLLİ OYUNCULAR SAHAYA ÇIKTI
Houston Rockets'ın deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştığı maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 dakikada 7 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 blokla oynadı.
Milli oyuncu Cedi Osman'ın 16 dakika 53 saniyede 2 sayı, 1'er ribaunt, asist ve top çalmayla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'a 117-104 yenildi.
Bulls'ta DeMar DeRozan 30 sayı ve 7 asist, Nikolo Vucevic 24 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
- Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 123-110
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 118-119
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 104-92
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 134-122
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 102-111
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-104
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 126-114
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 118-96
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 102-98
Utah Jazz-Houston Rockets: 111-116
Sacramento Kings-Detroit Pistons: 131-133
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 130-128 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 104-111
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