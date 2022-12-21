Emanuela Orlandi: ‘Vatikanlı kayıp kızın’ akıbetini öğrenmek için parlamento komisyonu talebi

Övgü Pınar | Roma

İtalya’da, yakın tarihin en gizemli vakalarından biri olan Emanuela Orlandi’nin yaklaşık 40 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili parlamento komisyonu kurulması talebi geldi.

İtalya topraklarında kaçırıldığından şüphelenilen Vatikan vatandaşı Orlandi’nin akıbetiyle ilgili Vatikan’dan açıklama isteniyor

Netflix’in Orlandi hakkında Ekim ayında bir belgesel yayınlaması, bu vakayı tekrar gündeme getirmişti.

Muhalefet partilerinden parlamenterler dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Emanuela Orlandi’nin yanı sıra aynı dönemde kaybolan Mirella Gregori ve faili meçhul cinayet kurbanı Simonetta Cesaroni vakalarını soruşturmak için bir parlamento komisyonu kurulmasını istedi.

22 Haziran 1983’te 15 yaşındayken Vatikan’daki evinden çıkarak Roma’daki müzik okuluna giden Emanuela Orlandi’nin izi o tarihten bu yana bulunamadı.

Orlandi ailesi yaklaşık 40 yıldır kızlarının akıbetini öğrenmek için mücadele ediyor.

Orlandi vakası, yıllar boyunca ortaya atılan iddialar nedeniyle dünya çapında tanınır hale gelmişti.

Vatikan vatandaşı genç kızın ortadan kaybolmasının, Soğuk Savaş döneminin siyasi çekişmeleriyle, Vatikan bankasının kara para aklama operasyonlarıyla, mafya hesaplaşmasıyla ve pedofili skandalıyla ilişkili olduğu gibi bir dizi iddia gündeme gelmişti.

Bu iddialar arasında Orlandi’nin, dönemin papası Polonyalı Karol Józef Wojtyła’ya (2. Giovanni Paolo) 1981’de suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’nın serbest bırakılmasını sağlamak için kaçırıldığı şeklinde bir senaryo da yer alıyordu.

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İnandırıcılığı sorgulanan bu iddiaya göre hapiste İtalyan yetkililere ifade vererek suikast girişimden KGB ve Bulgar gizli servislerinin sorumlu olduğunu söyleyen Ağca’yı susturmak için bir Vatikan vatandaşıyla takas edilmesi planlanıyordu.

Bir başka iddia ise Roma mafyası Magliana Çetesi’nin Vatikan bankası aracılığıyla kara para akladığı, ancak bankaya para kaptıran mafyanın Vatikan’a baskı yapmak için Orlandi’yi kaçırdığı şeklindeydi.

Netflix belgeselinde dile getirilen ve Orlandi ailesinin avukatı Laura Sgro’nun da destek verdiği bir diğer iddia ise genç kızın bir Vatikan yetkilisinin tacizine uğradığı ve bir pedofili skandalının kurbanı olduğu üzerinde duruyordu.

‘Vatikan söylediğinden fazlasını biliyor’

Yıllardır kardeşinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden ağabey Pietro Orlandi de, şu anki Papa Francesco’nun aileye ‘’Emanuela gökte’’ dediğini, yani kardeşinin öldüğünden haberdar olduğunu ancak Vatikan’ın bilgi paylaşmaya yanaşmadığını söylüyor.

Dün parlamentoda düzenlenen basın toplantısında da muhalif partilerinden politikacılar Vatikan’a bildiklerini açıklaması için baskı yapılmasını istedi.

Eylem Partisi lideri ve Senatör Carlo Calenda, ‘’Ortaya çıkanlar gösteriyor ki Vatikan söylediğinden çok daha fazlasını biliyor’’ dedi.

Calenda ile birlikte Demokratik Parti milletvekili Roberto Morassut ve 5 Yıldız Hareketi’nden Stefania Ascari, Orlandi, Gregori ve Cesaroni vakalarının aydınlatılması için bir parlamento soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Emanuela Orlandi’nin ağabeyi Pietro Orlandi de basın toplantısında yaptığı açıklamada ‘’Bu girişimden çok memnunum, kız kardeşimin kaybolmasına ışık tutacak bir soruşturma açılması için yıllardır uğraşıyoruz’’ dedi.

Orlandi, ailenin görüşme taleplerinin Vatikan’dan olumlu yanıt alamadığını belirtti ve ‘’Vatikan’da gerçekleri gayet iyi biliyorlar (Papa) Francesco da, (emekli Papa) Ratzinger de biliyor’’ diye konuştu.

Ailenin avukatı Laura Sgro ise daha önce de benzer girişimlerde bulunulmasına rağmen sonuç alınamadığından şikayet etti ve ‘’Orlandi vakası bu ülkenin tarihinde bir kara delik’’ dedi.