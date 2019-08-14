Soydan, yaptığı açıklamada, fındık ağaçlarının yarısından ürünün toplandığını söyledi. Hasadın genel anlamda sorunsuz sürdüğünü belirten Soydan, Doğu ve Güneydoğu'dan bölgeye gelen tarım işçilerinin önemli kısmının da iş bulabildiğini ifade etti.

Soydan, üreticilerin kısa süre sonra fındığı pazara indirmeye başlayacaklarına işaret ederek, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu dile getirdi.

Üreticinin fındığın kaç liradan satılacağını hasat öncesi öğrendiğini hatırlatan Soydan, "Üreticilerimiz serbest piyasaya ihtiyacı kadar ürünü indirsin, özellikle de emanete fındık vermesinler. Emanete verilen fındık arz talep dengesini bozuyor." diye konuştu.

Soydan, şunları kaydetti:

"Böyle durumlarda piyasanın olumsuz yönde etkilendiğini açıkça görüyoruz. Geçmiş yıllarda da benzer tablolarla karşılaştık. Yıllardır bu uyarımızı yapıyoruz. Emanete verilen fındık hem üreticinin kendisine hem de diğer üreticilere zarar veriyor. Bu sene üreticilerimizin elinde büyük bir fırsat var. Hem TMO'ya hem de serbest piyasaya fındık verme hakları var. Üreticilerimizin bilinçli davranarak bu haklarını en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Çünkü fındığı biz bir yıl boyunca bekliyoruz. O nedenle bir kuruşun dahi hesabını yapmak durumundayız, fındığımıza ilk önce bizim sahip çıkmamız lazım."

Üreticilerin 19 Ağustos'tan itibaren TMO'dan randevu almaya başlayacaklarını anımsatan Soydan, "26 Ağustos'tan sonra da TMO ürün almaya başlayacak. Fındık alım noktalarında üreticilerimizin yaşayabileceği sorunların önüne geçmek adına tüm oda başkanları ve yöneticilerimiz hazır olacaklar. Bu konuda da TMO yetkilileriyle istişarelerimizi tamamladık." dedi.