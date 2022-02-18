12-15 yaş için hatırlatma dozu EMA'nın gündeminde

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EMA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değerlendirmenin yanı sıra, 16-17 yaş için başvurunun da alındığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut aşıların ve tedavilerin Omicron'un BA.2 olarak bilinen alt varyantı için etkili olduğu da belirtildi.

İki farklı aşı uygulandığında ilk doz ile takviye dozu arasındaki aralığın kısa süre içinde güncelleneceğinin, 3 aya kadar kısaltılabileceğinin bildirildiği açıklamada, ikinci takviye dozların başlatılması için henüz yeterli kanıt olmadığı kaydedildi.

EMA, Covid-19 aşıları ve tedavileriyle ilgili durumu haftalık olarak değerlendiriyor. EMA'nın kararları AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor.