Elvis Presley'nin hologram gösterisi Londra'da prömiyer yapacak

Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness şunları söyledi: Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada oturup pasif bir şekilde eğlence almak istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar. Bu, dünyanın her yerindeki Elvis hayranları ve hayranları için yapılacaklar listesinde yer alacak, anıları canlandıracak bir deneyim olacak; insanlar Elvis'in dünyasına adım atabilir, onun yerine geçebilir ve onun olağanüstü müzik mirasını kutlayabilirler.

Fotoğraflar: Mega, AP