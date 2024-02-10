Elton John'un eşyaları açık artırmada satışa çıktı

Açıklamada; "Christie's, halkı Elton John'un mirasını ve müziğini kutlamaya davet ediyor. Damien Hirst imzalı özel bir parçadan Sandy Powell tarafından tasarlanan 18'inci yüzyıldan kalma abartılı bir kostüme kadar türünün tek örneği parçalardan oluşan zengin koleksiyonu keşfedin" denildi.