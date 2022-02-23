Ünlü müzisyen ölümden döndü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, New York'taki Madison Square Garden'da vereceği konsere gitmek için özel jetiyle uçmaya karar verdi. İngiltere’nin güney doğusundaki Hampshire şehrinden havalanan uçağın kalkışı sorunsuz gerçekleşti. Fakat özel jet, İngiltere hava sahasından çıkıp İrlanda kıyılarına varmadan hidrolik sisteminde bir sorun yaşamaya başladı.
Telsizle hava Trafik kontrol ekiplerine acil durumu bildiren pilot, daha yolun başında oldukları için en uygun hamlenin Hampshire'a geri dönmek olduğuna karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen acil durum görevlileri, pisti boşaltıp bölgeye ambulans ve polis ekiplerini sevk etti.
Ancak öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle uçağın acil iniş yapması da sanıldığı kadar kolay olmadı. Uçak havaalanına geri döndüğünde Hampshire, güçlü bir fırtınanın etkisi altındaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre fırtına nedeniyle savrulan jet iki defa inmeyi denedi. Ama bir türlü burnunu yeterince indirmeyi başaramadı. Pes etmeyen pilotun üçüncü ve son denemesiyle tekerlekler yere değebildi.
KONSERİ ERTELEMEDİ
Acil inişten sonra ilkyardım ekipleri hemen uçağa ulaştı. İlk müdahale ekiplerinden edinilen bilgilere göre 74 yaşındaki Elton John, havada atlattığı tehlike yüzünden çok sarsılmıştı. Fakat yine de konsere yetişme planından vazgeçmedi. Hemen başka bir uçak bulan Elton John, bu maceralı yolculuğun sonunda New York'a ulaştı.
FİNAL TURU
Elton John'un konsere çıkmak için bu kadar ısrar etmesinin sebebi bunun veda turu kapsamında vereceği son konserlerden biri olması. Ünlü şarkıcı New York'taki konserini de içeren bu final turunun ardından 2023 itibariyle kariyerin canlı performans kısmını noktalayacağını duyurmuştu. Elton John, 2018'in sonunda başlayan turuna koronavirüs pandemisi ve kendi sağlık sorunları nedeniyle defalarca kez ara vermişti.
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