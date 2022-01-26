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Dünyaca ünlü müzisyen Elton John, koronavirüse yakalandı. Sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turnesine 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta başlamıştı, ancak devam edemedi.

Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 75 yaşındaki John, ABD'nin Dallas kentindeki iki konserini de iptal etmek zorunda kaldı.

"KENDİMİ VE EKİBİMİ GÜVENDE TUTMAK İSTİYORUM"

Ünlü yıldız, "Herkese merhaba, Covid kaptığımı ve bu nedenle Dallas'taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Ayrıca şarkıcı Elton John'un, semptomlarının hafif olduğu ve aşılarının tam olduğu belirtildi.