Elton John, görme kaybı yaşıyor

Elton John, şu sıralar 'Your Song', 'Candle In The Wind' ve 'Tiny Dancer' gibi hit'lerini içeren bir müzikal hazırlığı içinde.

Ünlü şarkıcı, ayrıca yarın Toronto Film Festivali'nde yapılacak 'Elton John: Never Too Late' belgeselinin galası için Kanada'nın Toronto kentinde olacak.