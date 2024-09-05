Elton John, görme kaybı yaşıyor
Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John, şiddetli bir göz enfeksiyonuyla mücadele ettikten sonra bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı
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Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı. 'Sir' ünvanlı sanatçı, son birkaç ayı evinde iyileşmekle uğraştığını anlattı.
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77 yaşındaki Elton John, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraştım. İyileşiyorum ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım.
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Geçtiğimiz yıl bir daha sahneye çıkmayacağın söyleyen ünlü sanatçı, Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen John AIDS Vakfı Akademi Ödül Partisi'nde sahne almıştı. John, son turnesini Temmuz 2023'te İsveç'in Stockholm kentinde tamamlamıştı.
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Elton John, şu sıralar 'Your Song', 'Candle In The Wind' ve 'Tiny Dancer' gibi hit'lerini içeren bir müzikal hazırlığı içinde.
Ünlü şarkıcı, ayrıca yarın Toronto Film Festivali'nde yapılacak 'Elton John: Never Too Late' belgeselinin galası için Kanada'nın Toronto kentinde olacak.