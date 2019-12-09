'Eltilerin Savaşı'nda afiş seçimi

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Eltilerin Savaşı' filminin afişi için sosyal medyada özel bir anket başladı. Sosyal medyada sunulan 3 afiş arasından en çok oyu alan, filmin resmi afişi olacak

'Eltilerin Savaşı'nın afişi sosyal medya kullanıcılarının oylamasına sunuldu. Gupse Özay ve Merve Dizdar'ın iki eltiyi canlandırdığı filme ait Emre Erdem imzalı 3 afiş tasarımı, özel bir anketle filmin hesaplarında paylaşıldı. Bir hafta boyunca kullanıcılardan en çok oyu alan tasarım, filmin resmi afişi olarak kullanılacak. Afişleri oylayan kullanıcılar arasından seçilecek 5 kişi, bir misafiriyle birlikte filmin galasına katılma şansını yakalayacak.

Filmin 3 afişi de sosyal medyada geniş katılımlı bir oylamaya sahne oluyor. Ünlü isimlerin de katıldığı ankette, 1 ve 3 numaralı afişler arasında kıyasıya bir rekabet sürüyor. 'Eltilerin Savaşı', iki elti arasındaki tatlı çekişmeleri ve yaşanan olayları konu ediniyor. 'Sultan' ve 'Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarılıyor. Aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak olan NuLook yapımı 'Eltilerin Savaşı'nı Onur Bilgetay yönetti.