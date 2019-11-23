"EVLİ OLMAM İNSANLARIN AKLINI KARIŞTIRDI"

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, son röportajında, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” demişti.