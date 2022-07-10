Elon Musk, yine ABD Başkanı Biden ile alay etti

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ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için promptera yazılan "cümlenin sonunu tekrar oku" şeklindeki notları da okumuştu. Biden'ın bu gafı ABD basınında gündem olmuştu.

Aylardır Başkan ile halk arasında didişen Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Biden'ın bu gafını da es geçmedi.

Musk, Biden'ın prompterdan okumaması gereken yerleri okuyan Biden'ın videosunun altına "Prompter'ı kim kontrol ediyorsa gerçek Başkan odur" yorumunda bulundu.

BIDEN'IN GAFLARI

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti. Kendi eşi Jill Biden için de daha önce "Başkan yardımcısyken..." ifadelerini kullanmıştı.

Biden bir üniversitede de konuşmasını konuşmasını bitirdikten sonra sağa dönerek elini boşluğa doğru uzatmış ve 'boşlukla' tokalaşmıştı.

MUSK'IN BIDEN İLE ATIŞMALARI

Musk daha önce Biden'ı eleştirmiş ve "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkesin daha az drama için onu seçmesi" demişti.

Sonrasın ekonomiye ilişkin ayrı açıklamalarda da bulunan Musk bu sürecin en önemli sebeplerinden birinin Biden yönetimi olduğu imasında bulunmuş ve "Bu yönetim çok bir şey yapıyormuş gibi görünmüyor. Trump'ı bir kenara koyacak olursak Trump yönetimi, bazı konuları çözüme ulaştırmada daha efektiflerdi" demişti.

Bunun üzerinde ABD Başkanı "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" yanıtını vermişti

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.