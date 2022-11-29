Joe Tidy, BBC Siber Haber Muhabiri

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Sosyal medya analistleri, Elon Musk'ın 17 Ocak'ta Twitter'ın bir numaralı influencerı olmasını öngörüyor.

@ElonMusk hesabı halihazırda 120 milyon takipçiyle eski ABD Başkanı Obama'nın @BarackObama hesabının (130 milyon) ardından en çok takip edilen ikinci hesap.

Sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, Musk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.

Daha önce sosyal medya endüstrisinde, platformun CEO'sunun aynı zamanda en çok takip edilen kişi olduğu bir durum gerçekleşmemişti.

Musk'ın takipçi sayısı günde yaklaşık 270 bin artıyor

Elon Musk'ın Twitter'daki popülaritesi her geçen gün önlenemez şekilde artıyor.

Social Blade'e göre geçtiğimiz 12 ayda, Musk günde 268 bin 03 takipçi kazandı. Kaybettiği takipçi sayısı ise günde sadece beşti.

Twitter'dan toplu işten atmanın yapıldığı 12 Kasım günü Musk 200 bin takipçi kaybetti. Aynı gün takipçi de kazandı tabii ancak takibi bırakan sayısı daha fazlaydı.

Sosyal medya yorumcusu Matt Navarra, "Musk şu an, Twitter'ın ana karakteri" diyor ve ekliyor:

"Platformun ana influencerının CEO olmasının bir bakıma avantajları var çünkü bu durum onu insanlar için ulaşılabilir kılıyor".

Çok az sayıda sosyal medya CEO'su kendi sitelerinin en popüler insanı.

Navarra, "Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de popüler bir isim ama Facebook'ta aktif bir paylaşımcı değil" diyor. Onun paylaşımlarının daha çok kurumsal bir tavrı olduğunu ekliyor.

Ancak Twitter'ın Musk'a bu kadar bağlı olması şirket için problem doğurabilir.

Navarra, "O çok muhalif ve kışkırtıcı bir tavrı var hatta bazıları onun tavrı için biraz toksik bile diyebilir. Ve markalar için potansiyel tehlike olarak görülebilir" diyor.

Gelişen teknoloji danışmanı Kate Baucherel, "CEO'nun kişiliğini platformun kişiliğine sardığınızda tarafsızlıktan bahsedemeyiz. ABD'li beyaz bir erkek dünyayı temsil etmiyor" diyor.

Twitter'ı satın aldığından beri yüzde 70 daha fazla paylaşım yapıyor

Social Blade'e göre, Elon Musk platformu satın aldığından beri yüzde 76 daha sık tweet atıyor.

22 Kasım Salı günü toplan 75 ayrı paylaşım, cevap ya da retweet yaptı. Bu onun için bir rekordu.

İsminin kullanılmasını istemeyen Twitter'dan eski bir üst düzey yönetici "Platformu kullanan bir CEO'nun olması müthiş bir şey" diyor.

Bu durumun Musk'ın şirketi yönetmesine sekte vurmaması gerektiğini ekleyen eski yönetici şunları ifade ediyor: "Bence çok sık paylaşım yapanlar bağımlı ve muhtemelen narsist. Hiç kimsenin tüm dünyaya günde beş kereden fazla paylaşım yapacak kadar ilginç söyleyecek bir şeyi yoktur".

Musk ortalama her 15 dakiakada bir paylaşım yapıyor. Bazen bu, gece 02.00 gibi beklenmedik saatlerde de olabiliyor.

Uzmanlar CEO'nun kendi platformunda paylaşım yapmasının iyi bir şey olduğu konusundaki ortak düşüncelerine rağmen Musk'ın paylaşımlarının bazen sorun yarattığını kabul ediyor.

Son dönemde, cinsel görseller ve küfürler de içeren paylaşımları var.

Navarra, Musk'ın paylaşımlarının daha çok yeni kullanıcı çektiğini ve eskileri de canlandırdığını söylüyori.

"Sadece geri dönüp buna tehlikeli derecede benzeyen başka bir karaktere bakmamız yeterli: Donald Trump. Trump'ın bu denli aktif olmasının da Twitter'a faydası olduğuna eminim" diyor ancak bu toksik paylaşımların geçmişte negatif etkisi olduğunu da ekliyor:

"Musk da platform için aynı etkiyi yaratabilir. Twitter, 2021 Ocak ayında ABD'deki Kongre olaylarının ardından kalıcı olarak Başkan Trump'ı platformdan uzaklaştırmıştı."Musk, Twitter'da gerçekleştirdiği bir anketin ardından, 19 Kasım'da Trump'ın hesabını geri yükledi. Fakat Trump henüz paylaşım yapmadı.

Musk sadece 129 kişiyi takip ediyor

Twitter'ı satın aldığından beri 8,6 milyon takipçi kazanan Msuk yalnızca altı yeni kişiyi takip etti ve takip ettiği toplam kişi sayısı sadece 129'a çıktı.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey CEO iken 3 bin 500 kişiyi takip ediyordu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama 570 bin kişiyi takip ediyor.

Eski Twitter yöneticisi, "Normal kullanıcıların ne deneyimlediği hakkında bir fikri yok. Örneğin hiç reklam görmüyor çünkü en üst 1000 küsür kullanıcıya reklam gösterimini sınırladık. O nedenle platformun bu kısmını satın almadan önce anlayamazdı" diyor.

Musk, reklam birimine, halihazırda öyle olmasına rağmen reklamların tweet gibi görünmesini istediğini söylüyordu.

Şu an 300 milyon civarında olan Twitter kullanıcılarının sayısını bir milyara ulaştırmak Musk'ın ana hedeflerinden. Social Blade'e göre Musk iki yıl içinde kendi takipçilerinin sayısını 300 millyona ulaştırabilir.