"REKLAM VERENLER HESAP SORMA GÜCÜNE SAHİPLER!"

Mektubu imzalayanlar içinde dijital haklar savunucusu Accountable Tech’in ortak kurucusu ve direktörü Nicole Gill, “Elon Musk, Twitter’ın devreye aldığı önemli teminatları kaldırmayı ve nefret yayan, şiddeti teşvik eden, demokrasimize zarar veren aşırılık yanlılarını platforma yeniden dahil etmeyi vaat eden dengesiz bir milyarder.

Reklam verenler, ondan hesap sorma yetkisine ve gücüne sahipler ve yapmalılar da. Kendi marka güvenlikleri için olduğu kadar, dağılmakta olan enformasyon ekosistemimizin sağlığı için de” şeklinde açıklamalarda bulundu.