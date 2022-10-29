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Elon Musk Twitter yasaklı hesaplar hakkında açıklama yaptı! Donald Trump ve Kanye West geri dönecek mi?

Elon Musk Twitter yasaklı hesaplar hakkında açıklama yaptı!

Elon Musk, Twitter ile girdiği mücadele ile sonucunda galip gelerek en sonunda Twitter’ı satın almayı başardı ve geçtiğimiz Cuma günü Twitter’ı resmen satın aldı.

Giriş: 29.10.2022 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzun süre boyunca şirketi satın almaya çalışan Tesla ve SpaceX kurucusu Musk, en son Twitter içerisinde çok fazla bot hesap olduğunu açıklamış ve sözleşmeyi feshi etmek istemişti. Bunun üzerine Twitter ve Elon Musk neredeyse davalık oluyordu. Ancak taraflar anlaştı ve Elon Musk geçtiğimiz Cuma günü resmen Twitter’ı satın aldı.

  • YASAKLI HESAPLAR GERİ GELECEK Mİ?

    Twitter’ın başına geçen Elon Musk, kendisini yanıltmakla suçladığı üst düzey dört yöneticiyi kovmuştu. 44 Milyar dolara satın aldığı dijital platform için yapacağı düzenlemeler pek çok kullanıcı tarafından takip ediliyor.

  • Elon Musk başından beri Twitter platformunun özgür ve dijital bir şehir olmasını savunuyordu. Pek çok insan bu nedenle yasaklı hesapların geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

  • Bloomberg’in paylaştığı habere göre Elon Musk’ın Twitter CEO’su olmasıyla beraber ABD’de Donald Trump hayranları kutlama yapmaya başladı. Ancak Elon Musk, bu haberlerden sonra bu durumun hemen gerçekleşmeyeceğini ve belirli kriterleri olduğunu söyledi.

  • ELON MUSK SONRASI TWİTTER’IN İLK ÖZELLİĞİ AÇIKLANDI!

    Musk, Twitter’dan men edilen insanlar için bir içerik denetleme konseyinin kurulacağını duyurdu. Farklı bakış açılarının bir araya geleceği bu grup, yasaklı olan hesapların Twitter’a dönüp dönmeyeceği konusunda toplanıp bir karar verecek. Twitter’ın yeni sahibi Musk içerik konseyinin tam olarak oluşmadan önce herhangi bir şekilde yasaklı hesapların aktif hale gelmeyeceğini belirtti.

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