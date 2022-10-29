Uzun süre boyunca şirketi satın almaya çalışan Tesla ve SpaceX kurucusu Musk, en son Twitter içerisinde çok fazla bot hesap olduğunu açıklamış ve sözleşmeyi feshi etmek istemişti. Bunun üzerine Twitter ve Elon Musk neredeyse davalık oluyordu. Ancak taraflar anlaştı ve Elon Musk geçtiğimiz Cuma günü resmen Twitter’ı satın aldı.