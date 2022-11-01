Elon Musk Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti, kendisini 'tek yönetici' yaptı
Elon Musk, aylarca süren hukuki git gellerin ardından geçtiğimiz Cuma günü 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamladığı Twitter'daki kontrolünü güçlendiriyor. Musk, şirketin CEO'su Parag Agrawal, baş muhasebecisi Ned Segal, hukuk ve politika müdürü Vijaya Gadde'yi derhal işten çıkarmasının ardından yönetim kurulunu da dağıttı.
Elon Musk, aylarca süren hukuki sürecin ardından Cuma günü 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamladığı Twitter'daki kontrolünü artırıyor. Musk, şirketin CEO'su Parag Agrawal, baş muhasebecisi Ned Segal, hukuk ve politika müdürü Vijaya Gadde'yi derhal görevden almasının ardından yönetim kurulunu da feshetti.
Kurul üyeleri arasında eski yönetim kurulu başkanı Bret Taylor ve eski CEO Agrawal da vardı.
Musk, mavi tikli hesapların doğrulanma süreçlerinin gözden geçirileceğini belirtmekle birlikte Twitter'da geniş çaplı işten çıkarmalar yapacağı yönündeki haberleri yalanlamıştı.
Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorularına cevap vermedi.
Profil açıklamasını "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" olarak değiştiren Musk, şu an Twitter'ın tek yöneticisi.
Ancak Tesla ve SpaceX'in ardından üçüncü bir şirketin daha CEO'su haline gelen Musk'ın bu görevinin geçici olabileceği öngörülüyor.
Musk yeni bir yönetim kurulu oluşturulacağını, atılacak yeni adımların bu kurula bırakılacağını söyledi.
Musk ayrıca, bir kullanıcının, Twitter'ın yıllardır aktif olmayan hesaplardan temizlenmesi konusunda yaptığı çağrıya "Kesinlikle" şeklinde cevap verdi.
Suudiler ikinci büyük hissedar
Twitter'ın eş kurucularından Jack Dorsey, yönetim kurulundan Mayıs ayında ayrılmış, Musk'ın satınalmasını desteklemişti.
Twitter'ın eski yönetimi satın almayı onayladığında "Elon güvendiğim tek çözüm" demiş, "Onun, bilincin aydınlığını yayma misyonuna güveniyorum" sözlerini eklemişti.
Musk, Twitter'ı almak için kendi parasının yanı sıra 13 milyar dolarlık finansman aldı.
ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Pazartesi günü Yabancı Yatırımcı Komitesi'nden Suudi Arabistan'ın Twitter'daki payının milli güvenlik kaygılarıyla incelenmesini istediğini söyledi.
Senatör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyasi söylemleri baskılamak ve ABD siyasetini etkilemenin" Suudilerin çıkarına olduğunu ve onların şimdi Twitter'ın ikinci büyük sahibi haline geldiğini söyledi.
Suudi Prens El-Velid bin Talal ve Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi, Twitter'daki 1,89 milyar dolar değerindeki hisselerini, Musk'ın satın aldığı "Yeni" Twitter'a transfer işleminin tamamlandığını açıklamıştı.
Analistler, kullanıcı temelini genişletemeyen ve yıllardır kar edemeyen şirketin yükselen borçlardan zorlanacağını söylüyor.
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Elon Musk Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti, kendisini 'tek yönetici' yaptı/elon-musk-twitter-in-yonetim-kurulunu-feshetti-kendisini-tek-yonetici-yapti-3534821
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