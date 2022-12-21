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Elon Musk, Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini duyurdu

Twitter'ın sahibi Musk, “yerine geçecek kadar aptal birini bulur bulmaz” şirketteki CEO'luk görevinden istifa edeceğini söyledi.

Giriş: 21.12.2022 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
Elon MuskGetty Images

Twitter’ın sahibi ve CEO’su Elon Musk, şirketteki görevini bırakacağını açıkladı.

Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Musk, “yerine geçecek kadar aptal birini bulur bulmaz” istifa edeceğini söyledi.

İstifasının ardındansa yalnızca yazılım ekipleriyle çalışacağını belirtti.

Musk, 18 Aralık’ta Twitter’da açtığı bir ankette takipçilerine, “Görevimi bırakmalı mıyım?” diye sormuş ve çıkan sonuca uyacağını söylemişti.

Oylamaya katılan 17,5 milyondan fazla kullanıcının yüzde 57'si Musk'ın istifasını istemişti.

Musk, oylamanın ardından ilk olarak şirketin politikalarıyla ilgili anketlerde sadece mavi tikli kullanıcıların oy kullanabileceğini açıkladı.

Aynı zamanda elektrikli otomobil Tesla ve uzay roketleri yapan Space X şirketlerinin de sahibi olan Elon Musk, Ekim ayında 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın almasından bu yana, yaptığı değişikliklerle geniş bir kesimden eleştirilere hedef oluyor.

Şirket çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkararak işe başlayan Musk, özellikle içerik denetimine yaklaşımı bakımından eleştirildi.

İnsan hakları grupları Musk'ı attığı adımlarla nefret söylemi ve yanlış bilgi içeriği tehlikesini artırmakla suçluyorlar.

Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, şirketi, Twitter ile ilgili haber yapan bazı gazetecilerin hesaplarını kapattığı için kınadı.

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