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Tesla CEO'su Elan Musk, SEC'e yaptığı bildirimde 4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Tesla'da daha fazla hisse satışı planlamadığını ifade etti.

SEC'e yapılan bildirime göre Musk, salı ve çarşamba günü toplam 4,4 milyon Tesla hissesi sattı. Bu, Musk'ın Tesla'daki payının yüzde 2.6'sına denk geliyor.

5 GÜNDE YÜZDE 13.5 DEĞER KAYBETTİ

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, bu satın almanın 21 milyar dolarını doğrudan kendi servetinden karşılayacak. Dolayısıyla ünlü milyarderin Tesla hissesi satması beklenen bir gelişmeydi. Tesla hisseleri bu beklentiyle son 5 günde yüzde 13.5 düşerken hisselerin aylık kaybı yüzde 20.2'yi buldu.

Forbes verilerine göre 246 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın servetinin önemli bir bölümü elindeki Tesla ve SpaceX hisselerinden oluşuyor.