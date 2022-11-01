Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Elon Musk tek yönetici oldu! Yönetim kurulunu feshetti! Stephen King ile mavi tik pazarlığı yaptı! Mavi tik 20 dolar olacak...

Elon Musk bu sefer Twitter’ın yönetim kurulunu feshetti ve tek yönetici oldu!

Geçtiğimiz Cuma Twitter’ı satın almayı başaran Elon Musk, ilk olarak üst düzey yöneticilerden dört kişinin işine son vererek gündem olmuştu. Şimdi de Musk şirketin yönetim kurulunu feshetti ve tek yönetici oldu. Ayrıca Musk mavi tik için aylık 20 doları çok bulan ünlü yazar Stephen King ile Twitter’dan yeni bir pazarlığa girişti.

Giriş: 01.11.2022 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • TEK YÖNETİCİSİ OLDU!

    Twitter, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şirketin tek yöneticisinin artık Elon Musk olduğunu bildirdi.

    İlgili açıklamaya göre, Bret Taylor, Parag Agrawal, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Lİ ve Mimi Alemayehou artık Twitter’ın yönetici kurulunda yer alamayacak.

  • Yapılan bu düzenlemeden sonra Tesla, SpaceX ve Twitter yöneticisi Elon Musk’ın ilerleyen süreçlerde şirket için düzenleyeceği değişiklikler merakla bekleniyor.

  • STEPHEN KİNG İLE YENİ PAZARLIK

    Elon Musk, dünyaca ünlü yazar Stephen King ile pazarlığa başladı. Ünlü yazar ücretli mavi tik iddialarını eleştirdi ve aylık 20 doların çok olacağını belirtti. Stephen King asıl Twitter’ın kendisine ödeme yapması gerektiğini savundu ve platformdan ayrılabileceğini de belirtti.

    "PEKİ 8 DOLAR'A NE DERSİN?"

    Elon Musk bunun üzerine King’e cevap verdi ve pazarlık yaptı. Musk “Bir şekilde masrafları karşılamamız gerekli. Twitter sadece reklam verenlere sırtını dayayamaz. Peki 8 dolara ne dersin?" dedi.

  • TWİTTEER’DA SINIRLAR KALKACAK

    Twitter’da en uzun tweet metni 280 karakter ile sınırlandırılmıştı. Video uzunluğu ise maksimum 2 dakika 20 saniye.

    Musk yaptığı açıklamalar da özel avantajlı paketler olacağını duyurdu. 5 dolarlık abonelik ile Twitter Blue’ya geçerek bu sınırları kaldıracağı düşünülüyor. Elon Musk’ın Twitter’da bulunan spam-bot hesaplara dair açıklama yapması bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.