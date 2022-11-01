STEPHEN KİNG İLE YENİ PAZARLIK

Elon Musk, dünyaca ünlü yazar Stephen King ile pazarlığa başladı. Ünlü yazar ücretli mavi tik iddialarını eleştirdi ve aylık 20 doların çok olacağını belirtti. Stephen King asıl Twitter’ın kendisine ödeme yapması gerektiğini savundu ve platformdan ayrılabileceğini de belirtti.

"PEKİ 8 DOLAR'A NE DERSİN?"

Elon Musk bunun üzerine King’e cevap verdi ve pazarlık yaptı. Musk “Bir şekilde masrafları karşılamamız gerekli. Twitter sadece reklam verenlere sırtını dayayamaz. Peki 8 dolara ne dersin?" dedi.