Independent'in aktardığı habere göre; Elon Musk, Depp ile gerilimine dair yaptığı açıklamalarda, “Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin” ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki Hollywood yıldızı, The Sun’ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a (NGN) açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce Elon Musk’ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti.

İddiaları birçok kez yalanlayan Musk, yeni röportajında, “Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan” dedi.

Depp'in, The Sun'a kendi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp’in Lady Gaga’nın eski nişanlısı Christian Carino’ya bir mesaj yazarak, Musk’ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

Amber Heard, 2017’de boşandığı eski eşi Depp’i evlilikleri süresince kendisine şiddet uygulamakla suçluyor.