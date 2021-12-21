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Elon Musk'tan Jeff Bezos'a 'Jakuzi' göndermesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'a göndermede bulunmaya devam ediyor.

21.12.2021 - 12:41 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Elon Musk, konu milyarder rakibi Jeff Bezos'u eleştirmeye geldiğinde asla geri adım atmıyor. 

    Şimdi de dünyanın en zengin adamı, dünyanın en zengin ikinci adamına daha çok çalışmasını ve "jakuzide daha az zaman geçirmesini" söyledi.

  • Space X ve Tesla CEO'su Financial Times'a verdiği röportajda Musk, Bezos'u 'makul derecede iyi mühendislik yeteneğine' sahip olduğu için övdü ancak 'kendini biraz fazla ciddiye aldığını' söyledi.

  • 50 yaşındaki milyarder "Mühendisliğin ayrıntılarına girmek için zihinsel enerjisini harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir" dedi. Musk daha sonra kendisini 57 yaşındaki rakibi ile karşılaştırdı ve projelerini yönetmek için haftada 80-90 saatini nasıl harcadığını anlattı.

  • Musk "Bazı yönlerden onu Blue Origin'de daha fazla zaman geçirmesi için teşvik etmeye çalışıyorum, böylece daha fazla ilerleme kaydedebilirler. Bir arkadaşımın dediği gibi, Blue Origin'de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli" diyerek rakibine göndermede bulundu.

  • Forbes'a göre şu anda Musk 255,1 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin adamı, Bezos da 199,2 milyar dolarlık net değeriyle ikinci sırada yer alıyor.

    Musk daha önce Bezos'un 2. sıraya gerilemesi ile alay etmiş ve "Gümüş madalya ile birlikte Jeff'e dev bir "2" heykeli gönderiyorum" demişti.

     

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