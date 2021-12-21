Forbes'a göre şu anda Musk 255,1 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin adamı, Bezos da 199,2 milyar dolarlık net değeriyle ikinci sırada yer alıyor.

Musk daha önce Bezos'un 2. sıraya gerilemesi ile alay etmiş ve "Gümüş madalya ile birlikte Jeff'e dev bir "2" heykeli gönderiyorum" demişti.