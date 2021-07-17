Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, kripto para piyasasını dalgalandırmaya devam ediyor. Elon Musk, Dogecoin ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından Dogecoin fiyatları yükselişe geçti. Elon Musk ne dedi? Dogecoin fiyatı kaç dolar oldu? İşte detaylar...

ELON MUSK'IN DOGECOİN PAYLAŞIMLARININ ARDINDAN DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Elon Musk önce Twitter'da profil fotoğrafını güneş gözlüklerinde Dogecoin simgesi olan bir görseliyle değiştirdi. Ardından profiline "memes büyücüsü" yazdı. Elon Musk'ın bu adımları Dogecoin'e yönelik destek olarak yorumlandı. Dogecoin fiyatı 0,182 seviyesine kadar çıktı.

Elon Musk Dogecoin (DOGE) projesinin gelişmesi ve fayda üretir hale gelmesi için de geliştiricileri organize ediyor.