Elon Musk'tan çip krizi açıklaması

Küresel çip krizi hız kesmeden devam ederken, Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İtalya Teknoloji Haftası kapsamında Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın konuşma yaptığı bir oturuma canlı bağlanan Musk, inşası devam eden çip fabrikalarının küresel krizi yakında bitireceğini söyledi.
Söz konusu tesisler sayesinde küresel otomotiv üretiminin çip krizinden kısa vadede etkileneceğini bildiren Musk, "Hali hazırda birden fazla çip fabrikasının inşası devam ediyor. Önümüzdeki yıl, çip tedarikinde iyi bir kapasiteye ulaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi. Musk'ın hangi çip üreticilerini işaret ettiği ise belirsiz kaldı.
Öte yandan, söz konusu oturumda Stellantis ve Tesla'nın artan küresel enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiden gelebilecek potansiyel destek konusunda anlaşmaya varması da dikkat çekti. Musk, konu ile ilgili olarak, "Bazı ülkelerin güvenli olan nükleer enerjiden yakın zamanda uzaklaşmasına şaşırıyorum" ifadesini kullandı.
Musk, söz konusu oturumda Elkann'a artık Stellantis'in bir parçası olan Fiat Chrysler'in robot birimi Comau'dan, Tesla Model 3'ün üretimin başlamasıyla bağlantılı olarak şirketi için "en sancılı dönemlerden biri" dediği dönemde aldığı destek için teşekkürü de ihmal etmedi. Musk, Tesla o dönemde iflasın eşiğine geldiğini vurgulayarak, "John o dönem bana çok yardım etti" dedi.
210 MİLYAR DOLARLIK ZARAR YARATACAK
Musk'ın açıklamalarının yanı sıra, araştırma firmaları çip krizinin bilançosunun her geçen ağırlaştığına yönelik veriler paylaşıyor.
Alixpartners tarafından yapılan bir çalışmada, söz konusu krizin otomotiv üreticilerine yıl sonuna kadar 210 milyar dolarlık fatura çıkaracağı ortaya konurken, Susquehanna Financial Group ise, çip siparişi veren otomotiv şirketlerinde tedarik sürelerinin 21 haftaya çıktığını açıkladı.
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