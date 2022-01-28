Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a sert sözler

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Dünyanın en zengin insanı ve elektrikli araç devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlar konusunda General Motors ve Ford'u övmesine sert tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter'dan belirten Musk, Joe Biden için 'insan formuna girmiş nemli çorap kuklası' ifadelerini kullandı.

Konu hakkıında yorumda bulunan bir kişiye yanıt veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin "T ile başladığını / A ile bittiğini / ortada da ESL olduğunu" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğuna vurgu yaptı ardından tweetini bir "çorap" emojisiyle tamamladı.

Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da "Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor" dedi. Biden veya Beyaz Saray'dan ise Musk'ın sert yorumlarına herhangi bir yanıt verilmedi.