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Elon Musk'tan 680 liralık düdük

Tesla, Cybertruck'tan esinlenerek tasarladığı 'Cyberwhistle'ı satışa çıkardı. Tasarımı dışında normal düdüklerden bir farkı olmayan Cyberwhistle için 50 dolarlık yani bu sabahki kurla yaklaşık 680 liralık fiyat etiketi belirlendi. Elon Musk ürünle ilgili yaptığı açıklamada "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı

01.12.2021 - 08:35 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk'tan 680 liralık düdük! Apple ile dalga geçti - Haberler
Elon Musk'tan 680 liralık düdük
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HABERTURK.COM

Bugüne kadar elektrikli araçlar, yeniden kullanılabilir roketler ve internet uydularının tanıtımını gerçekleştiren Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden bu sefer yeni bir düdük satışa sunduklarını açıkladı.

Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck'tan esinlenerek tasarlanan 'cyberwhistle' şirketin internet sitesinde 50 dolara satışa çıktı. Paslanmaz çelikten üretilen düdüğün normal düdüklerden işlev olarak bir farkı bulunmuyor.

Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtılmıştı:

Ünlü milyarder Musk Cyberwhistle'ın satış linkini paylaşırken, daha sonra attığı tweette Apple'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Musk "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı.

Apple'ın ekran temizleme için satışa çıkardığı bez 20 dolarlık etiketiyle ABD'de gündem olmuştu.

Apple Temizleme Bezi Türkiye'de 250 liraya satılıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • 2021-12-01 11:58:08 Düdüğü napcaz diyecem ama..
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