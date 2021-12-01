Elon Musk'tan 680 liralık düdük

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Bugüne kadar elektrikli araçlar, yeniden kullanılabilir roketler ve internet uydularının tanıtımını gerçekleştiren Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden bu sefer yeni bir düdük satışa sunduklarını açıkladı.

Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck'tan esinlenerek tasarlanan 'cyberwhistle' şirketin internet sitesinde 50 dolara satışa çıktı. Paslanmaz çelikten üretilen düdüğün normal düdüklerden işlev olarak bir farkı bulunmuyor.

Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtılmıştı:

Ünlü milyarder Musk Cyberwhistle'ın satış linkini paylaşırken, daha sonra attığı tweette Apple'a göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Musk "Aptal Apple Parlatma Bezine para harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü alın" ifadelerini kullandı.

Apple'ın ekran temizleme için satışa çıkardığı bez 20 dolarlık etiketiyle ABD'de gündem olmuştu.

Apple Temizleme Bezi Türkiye'de 250 liraya satılıyor.