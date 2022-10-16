Elon Musk: SpaceX Ukrayna’nın Starlink kullanımını finanse edemez, Pentagon devreye girmeli

Reuters

Elon Musk, uzay endüstrileri şirketi SpaceX’in, Ukrayna’nın Starlink internet hizmetlerine erişimini “sonsuza kadar finanse etmeye devam edemeyeceğini” söyledi.

ABD basınına göre Musk geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) iletişime geçerek bu programın finansmanını üstlenmelerini talep etti.

Cuma günü Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Musk, “SpaceX bugüne kadarki harcamalarının ödenmesini talep etmiyor fakat sonsuza kadar da bunu finanse etmeyi sürdüremez” dedi.

Starlink bir dizi uygu aracılığıyla hızlı internet erişimi sağlıyor.

Bu sistem, Rusya’nın işgal ettiği toprakları geri almaya çalışan Ukrayna ordusu için hayati önemde.

Ukraynalı yetkililer daha önce de 100’den fazla Rus roketine hedef olmuş stratejik bölgelerde altyapı yenileme çalışmalarında Starlink’in kritik öneme sahip olduğunu söylemişti.

Öte yandan savaşın bitmesi için Ukrayna’nın bazı topraklarından feragat etmesi gerektiğini ima eden Musk, bu söylemiyle Kiev’in tepkisini çekmişti.

FFF Harkov kentinde bir Starlink terminali

Musk’a göre programın aylık maliyeti 20 milyon dolar (yaklaşık 370 milyon TL) civarında.

Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Terminal maliyetinin yanı sıra hem uydular için hem de yer istasyonları için bakım maliyetleri bulunuyor” dedi ve ekledi:

“Bunlara ek olarak bir de her gün daha da artan siber saldırı ve frekans bozma faaliyetlerine karşı savunma geliştirmemiz daha fazla emek gerektiriyor.”

Konu hakkında yine Twitter’dan bir paylaşım yapan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov ise Musk’la aralarında gerilim olduğu iddialarına prim vermeyerek “Musk Ukrayna’ya en büyük desteği veren bireylerden biri. Starlink de kritik altyapılarımız için kilit öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Getty Images Harkov kentinde bir Starlink terminali

Küfürlü paylaşıma yanıt

Musk bu ayın başında Ukrayna’nın Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanıması gerektiğini, Moskova işgali altındaki bölgelerde de referandumu kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

Kremlin bu açıklamayı desteklerken Ukrayna’nın görev süresi sona ermekte olan Almanya Büyükelçisi Andrij Melnik, Twitter’dan küfürlü bir paylaşımla Musk’a “Sana çok diplomatik bir yanıt vereceğim: S… git” demişti.

Cuma günü bu sözleri hatırlatan Musk, “Onun tavsiyesini uyguluyoruz” dedi.