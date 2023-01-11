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Haberler Dünya Elon Musk servet kaybıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Dünya Haberleri

Elon Musk servet kaybıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, son bir yılda kaybettiği 182 milyar dolarla 'tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi' ilan edildi ve Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Giriş: 11.01.2023 - 23:03 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk servet kaybıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Dünya Haberleri
HABERTURK.COM

Her verdiği demeç ve aldığı kararla dünya gündeminin üst sıralarında yer bulan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, bu sefer ilginç bir alanda rekor kırarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Dünya Rekorları, Musk'ın Kasım 2021'den Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 182 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Guinness, Forbes'un verilerine dayandırdığı servet kaybına ilişkin rakamın kesin olarak tespit edilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

Bazı kaynaklara göre, 2021'den bu yana yaklaşık 200 milyar dolar kaybeden Musk, Guinness tarafından 'tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi' ilan edildi.

Bundan önceki rekor 2000 yılında 58 milyar dolar ile Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son'a aitti.

Forbes'a göre Musk'ın şu anki serveti yaklaşık 138 milyar dolara kadar düştü.

Geçen yıl Twitter'ı olaylarla dolu bir sürecin sonunda 44 milyar dolara satın alan ve Kasım 2021'den bu yana servet kaybı yaşayan Musk, dünyanın en zengin insanı statüsündeki yerini moda markası Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault'a kaptırdı.

Son tahminlere göre, Musk’ın serveti halihazırda 144 milyar dolar civarında.

Fotoğraf: İHA

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