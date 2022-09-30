'Patron olmamalıyım'

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile Twitter arasındaki davada mahkeme kayıtları ilginç mesajlaşmaları ortaya koydu.
240 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın nisan ayında sosyal medya platformunun tamamını 44 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmış ancak daha sonra bu alımdan vazgeçmişti. Bunun üzerine Twitter kendisine deva açtı.
Mahkeme kayıtlarına göre Musk, sonradan arasının bozulduğu Twitter CEO'su Parag Agrawal ile ilk başta iyi bir ilişkiye sahipti. Nisan ayında ikili arasındaki mesajlaşmalarda Musk lider olmayı sevmediğini belirterek "Açık konuşmak gerekirse yönetim işlerinden nefret ediyorum. Kimsenin patronu olmamam gerektiğini düşünüyorum. Ancak teknik/ürün tasarımı sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı. 'MBA tarzı' insanlar yerine programcılarla daha rahat anlaştığını vurguladı.
'BANA CEO GİBİ DAVRANMA'
Buna karşılık Agrawal da benzer bir tavırla Musk'a "Bana bir CEO gibi değil mühendis gibi davran" cevabını verdi.
Ancak 7 Nisan'daki bu olumlu konuşmanın ardından Twitter Kurucusu Jack Dorsey, Musk ve Agrawal Google Hangout'ta üçlü bir görüşmede bulundu. Görüşmede fikir ayrılıkları yaşanırken Dorsey "İkinizin birlikte çalışamayacağı çok açık" değerlendirmesinde bulundu.
DOGECOIN İLE ÖDEME FİKRİ
Kayıtlar bunun yanında Elon Musk'ın Twitter'ı blokchain temelli bir platforma dönüştürme düşüncesi olduğunu ortaya koydu. Musk'ın teklif ettiği fikre göre kullanıcıların Twitter'da her paylaşım için 0.1 Dogecoin gibi düşük bir ücret ödemesi öngörülüyordu. Böylece platformdaki bot hesaplar temizlenecekti.
Ancak bu fikir Agrawal tarafından kabul görmedi. Musk da daha sonradan bu fikrin şu an için uygulanabilir olmadığını kabul etti.
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