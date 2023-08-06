Elon Musk Mark Zuckerberg dövüşü ne zaman, nerede yapılacak ve nasıl izlenecek?
Dünyanın önde gelen sosyal medya sitelerinin sahipleri olan iş insanları Elon Musk ile Mark Zuckerberg, kafes dövüşünde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın Mark Zuckerberg'e meydan okumasının ardından söz konusu dövüş ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre dövüş; Twitter'ın yeni ismi X'ten canlı yayınlanacak! İşte, ayrıntılar...
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Dünyanın en ünlü iş insanları arasında yer alan Elon Musk ile Mark Zuckerberg, kafes dövüşüne hazırlanıyor. Musk'ın Zuckerberg'e meydan okumasını bir tür şaka olarak sanan milyonlarca kişi, ilgili dövüşün gerçekten yapılacağının belli olmasıyla beraber; Elon Musk Mark Zuckerberg kavgasına ilişkin aramalara başladı. İşte, konuya dair bilgiler...
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ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı.
Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
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ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?
Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki dövüşün İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan 2000 yıllık Kolezyum'da yapılması bekleniyor.
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ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşü, mikro blog sitesi Twitter'ın yeni ismi olan X'ten canlı olarak yayınlanacak ve gelirlerin gaziler için hayır kurumuna verileceği açıklandı.