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Elon Musk, kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu

ABD'de 8 Kasım Kongre Ara Seçimleri'nin hemen öncesinde, Twitter'ı satın alan Tesla ile SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'tan 'Cumhuriyetçi adaylara oy verin' çağrısı geldi. Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar Temsilciler Meclisi'nde 435, Senato'da ise 35 sandalye için yarışıyor. Kongre Ara Seçimleri'nin en az başkanlık seçimleri kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Giriş: 07.11.2022 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk, kararsız seçmene Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu
Musk'tan seçmene çağrı: Cumhuriyetçilere oy verin
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AA / HABERTURK.COM

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kararsız seçmeni yarınki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.

Musk, Twitter hesabından yarın düzenlenecek Kongre ara seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında kararsız seçmenlere hitap eden Musk, "Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum." ifadesini kullandı.

"Başkanlık seçimleri
kadar önemli"
Kongre ara seçimlerinin en az başkanlık seçimleri kadar önemli olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Kongre, yasaların geçmesi başta olmak üzere, ABD'nin iç ve dış gündemine karar veren çok önemli bir merci. Çoğunluğu almak bu nedenle çok önemli" dedi. Çınar "Başkan Biden için iyi bir seçim süreci olmadı. Demokrat Parti'nin, en azından bir kanatta, çoğunluğu kaybedeceği görünüyor" şeklinde konuştu

Musk, aşırı Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğine işaret ederek, "Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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