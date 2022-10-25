Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı Yunanca paylaşımla milyonlarca insanı özellikle Yunanistan da merak uyandırdı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Musk, son olarak Twitter hesabından diyalektik anlamına gelen "διαλεκτική" paylaşımında bulundu.

Musk'ın paylaşımını 50 bine yakın kişi beğenirken, paylaşım Yunan vatandaşlarının dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar Musk'a "Sıra Yunanistan'a mı geldi?" sorusunu yöneltti.

Klasik Yunan felsefesinde diyalektik kelimesinin kötü diyaloga dayanır. Tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir.

"Diyalektik" kavramı, Sokrates ve Platon'un felsefelerinden ortaya çıkmıştır.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.