Elon Musk'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer gizli bir çocuğu varmış!

52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes’in takma adı “Y” olan 1 yaşında kızları Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12 olarak iki çocukları olduğu biliniyordu.

2018 yılından beri birlikte olan Elon Musk ve Grimes çifti ilk çocuklarını 2020 yılında kucaklarına aldılar. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı 2021 yılında da taşıyıcı annelik vasıtasıyla ikinci çocukları Exa Dark Sideræl’in doğumuyla anne ve babalık duygusunu yeniden yaşadı.