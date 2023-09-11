Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Elon Musk'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer gizli bir çocuğu varmış!

        Elon Musk'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer gizli bir çocuğu varmış!

        Teknoloji denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Elon Musk hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiler göre Musk'un gizlice bir çocuk sahibi daha oldu. Böylelikle Spacex ve Tesla kurucusunun çocuk sayısı 11'e yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Spacex ve Tesla kurucusu Elon Musk hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X olan platformunda sahibi olan Musk hakkında çıkan iddiaları doğruladı.

        • 2

          Grimes ile çalkantılı bir aşk hayatı olan Elon Musk'ın bu ilişkisinden iki çocuğu olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan bilgilere göre çiftin bir çocukları daha var. Konuyla ilgili detaylı açıklama Elon Musk'ın yakında yayınlanacak biyografisi içerisinde yer alıyor. İsminin Techno Mechanicus olduğu bilinen çocuk hakkında fazla bir bilgi yer almıyor.

        • 3

          52 yaşındaki Musk ve 35 yaşındaki Grimes’in takma adı “Y” olan 1 yaşında kızları Exa Dark Sideræl ve 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12 olarak iki çocukları olduğu biliniyordu.

          2018 yılından beri birlikte olan Elon Musk ve Grimes çifti ilk çocuklarını 2020 yılında kucaklarına aldılar. Milyarder iş insanı ve Kanadalı şarkıcı 2021 yılında da taşıyıcı annelik vasıtasıyla ikinci çocukları Exa Dark Sideræl’in doğumuyla anne ve babalık duygusunu yeniden yaşadı.

        • 4

          İkinci çocukları doğduktan kısa bir süre sonra çift ayrıldı.Grimes, ayrılık haberini eski adı Twitter olan X üzerinden “Ben ve E, tekrar ayrıldık haha, ama o benim en iyi arkadaşım ve hayatımın aşkı” ifadeleriyle duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Grimes'in, "Shivon’a söyle engelimi kaldırsın ve Elon’a oğlumu görmeme izin vermesini ya da lütfen avukatıma cevap vermesini söyle. Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen şu ana kadar bu çocukların fotoğrafını görmeme bile izin verilmedi” sözleri dikkat çekmişti.

        • 5

          Elon Musk'ın ortaya çıkan haberlerle birlikte 11 çocuğu olduğu doğrulandı. Milyarder iş insanının ilk çocuğu 10 haftalıkken Ani Bebek Ölümü Sendromu (SID) sebebiyle hayatını kaybetmişti.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Habertürk Anasayfa