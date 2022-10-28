Elon Musk Parag Agrawal'ı işten çıkardı!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal için hiç beklenmedik bir karar aldı. Twitter'ı satın alma isteğini sonunda gerçekleştiren Elon Musk, şirketin CEO'su olan Parag Agrawal ile ilişkisini kesti.

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

21 Mayıs 1984 tarihinde Hindistan'ın Ajmer şehrinde doğan Parag Agrawal'ın babası Hindistan Atom Enerji Departmanında kıdemli bir memur, annesi ise emekli bir öğretmendi. 2000 yılında ülke çapında gerçekleştirilen Hindistan Teknoloji Enstitüleri'ne giriş için gerekli olan sınavda 77. olan Agrawal, 2005'te Hindistan Bombay Teknoloji Enstitüsi'nü bitirmiş ve ABD'ye taşınma kararı almıştır.