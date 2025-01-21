Elon Musk'ın ilginç göz hareketleri gündem oldu
Donald Trump'ın yemin töreni için planlanan birtakım etkinliklere takılan Elon Musk'ın kameralara takılan görüntüsü gündem oldu. Elon Musk'ın ilginç göz hareketleri yaptığı görüldü.
Giriş: 21.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:51
Donald Trump'ın yemin töreni için planlanan birtakım etkinliklere takılan Elon Musk'ın kameralara takılan görüntüsü gündem oldu. Elon Musk'ın ilginç göz hareketleri yaptığı görüldü.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ