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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 2 yıl önce duyurduğu 'tekila' projesi gerçek oldu. Şirketin 250 dolarlık şişelerde satışa çıkardığı ve Nosotros Tequila tarafından Tesla'ya özel üretilen tekilalar kısa bir sürede tükendi.

Şimşek şeklindeki şişelerde satışa çıkan Tesla'nın tekilalarının tek seferlik satışa sunulduğu kaydedildi. Şişelerin sadece ABD sınırları içindeki New York, Kaliforniya ve Washington bölgelerinde satışa çıktığı da verilen bilgiler arasında.

Musk, 2018'de 1 Nisan şakası olarak 'Teslaquila' ismini ortaya atmıştı. Aynı yılın Ekim ayında 'Teslaquila'yı bugünkünden farklı bir şişede sergileyen Musk, o dönem Meksika Tekila Düzenleme Konseyi'nin tepkisi ile karşılaşmıştı. Konsey, "Teslaquila" adının tekila kelimesini çağrıştırdığını ve tekilanın korumalı bir kelime olduğunu savunmuştu.

Musk'ın elektrikli araç dışında tek seferlik farklı ürünler satması yeni değil. Milyarder iş adamının The Boring Company isimli şirketi, 2018'de 500 dolar fiyat etiketi ile alev makinesi satmıştı.