Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak
Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren, daha sonra da anlaşmayı askıya alan Elon Musk, bu hafta ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir konuşma yapacak. Musk'ın Twitter çalışanlarından gelecek soruları da yanıtlaması bekleniyor.
Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için teklif veren, daha sonra da anlaşmayı askıya alan Elon Musk, bu hafta ilk kez şirketin çalışanlarına hitaben bir konuşma yapacak.
Musk'ın Perşembe günü yapacağı belirtilen konuşmasından sonra Twitter çalışanlarından gelecek soruları da yanıtlaması bekleniyor.
Elon Musk, Twitter'ı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri, sosyal paylaşım sitesindeki sahte ve spam hesapların sayısının tespit edilmesi için geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.
Musk, 'Twiter'daki söz konusu hesapların bütün kullanıcı sayısının yüzde 5'inden az olduğuna' ilişkin verinin teyit edilmesini beklediğini söylemişti.
Elon Musk'ın Twitter çalışanlarına bir konuşma yapacağı şirketin üst düzey yöneticilerinden Parag Agrawal'ın tüm çalışanlara gönderdiği bir elektronik postayla duyuruldu.
Agrawal, konuşma öncesinde çalışanların sorularını Musk'a iletebileceklerini de belirtti.
Elon Musk'ın Twitter'la anlaşmasını askıya almasının ardından şirketin yatırımcıları, hem Musk hem de Twitter'a dava açmışlardı.
Davada, Musk'ın Kaliforniya şirket yasalarını birkaç yoldan ihlal ettiği iddia edilmişti.
Musk, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.
Musk şirketi satın almak üzere hisse başına 54,20 dolar teklif etmişti. Ancak Musk'ın şirketi satın almayı askıya alma kararının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 oranında düşmüştü. Pazartesi günü de hisse fiyatları New York borsasında 37,03 dolardan işlem görüyordu.
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Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak/elon-musk-ilk-kez-twitter-calisanlarinin-sorularini-yanitlayacak-3469686
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