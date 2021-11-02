Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 315 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, son olarak yıldızının bir türlü barışmadığı ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.
ABD Başkanı Biden mayıs ayında otomotiv işçileri sendikasında yaptığı bir konuşmada kendisini '180 yıl önce' Senato'ya seçtirdiği için sendikaya teşekkür etti.
Musk dün akşam bu videonun altına yaptığı yorumda "200 yaşındaki birisi için bile iyi görünüyor" ifadelerini kullandı. Musk, Forbes tarafından paylaşılan videonun gerçek mi deepfake mi olduğunu anlayamadığını sözlerine ekledi.
Musk bunun ardından video altında bir kullanıcının yorumuna verdiği cevapta Başkan Biden ile ilgili olarak "Bir NPC gibi kısıtlı kelime dağarcığı ile konuşuyor" ifadelerini kullandı.
NPC bilgisayar oyunlarında oyuncu olmayan arka plan karakterlerine deniyor. NPC'ler ana karakterlere göre daha kısıtlı hareket ve diyalog becerilerine sahip oluyor.
BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMEDİ
Musk geçtiğimiz hafta da Biden yönetiminin 'milyarder vergisi' olarak bilinen belli servet ve gelirin üzerindeki kişilerden ek vergi alınmasını öngören planını eleştirmişti. Musk konuyla ilgili açıklamasında "Sermayenin dağıtımında hangisi daha iyi? Devlet mi, girişimciler mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray, ağustos ayında elektrikli otomobil üretiminin artırılmasını görüşmek üzere ABD'li oto üreticilerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Ancak ülkenin en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla bu toplantıya davet edilmedi. Musk, bunun üzerine eylül ayında yaptığı açıklamada Biden yönetiminin 'en dostane yönetim' olmadığını belirtmişti.
'SENDİKALAR TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR'
ABD basını Biden'ın, Tesla'da sendikalaşma oranının düşük olması nedeniyle firmaya mesafeli durduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı Elon Musk da doğru buluyor. Musk, ağustos ayında verdiği bir röportajda Biden yönetiminin sendikalar tarafından kontrol edildiğini söylemişti.
Yine eylül ayında bir Twitter kullanıcısının Biden'ın SpaceX'in başarılı fırlatma göreviyle ilgili neden açıklama yapmadığını sorması üzerine Elon Musk "Hala uyuyor" cevabını vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!