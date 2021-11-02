HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'daki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 315 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, son olarak yıldızının bir türlü barışmadığı ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.

ABD Başkanı Biden mayıs ayında otomotiv işçileri sendikasında yaptığı bir konuşmada kendisini '180 yıl önce' Senato'ya seçtirdiği için sendikaya teşekkür etti.

Musk dün akşam bu videonun altına yaptığı yorumda "200 yaşındaki birisi için bile iyi görünüyor" ifadelerini kullandı. Musk, Forbes tarafından paylaşılan videonun gerçek mi deepfake mi olduğunu anlayamadığını sözlerine ekledi.

Musk bunun ardından video altında bir kullanıcının yorumuna verdiği cevapta Başkan Biden ile ilgili olarak "Bir NPC gibi kısıtlı kelime dağarcığı ile konuşuyor" ifadelerini kullandı.

NPC bilgisayar oyunlarında oyuncu olmayan arka plan karakterlerine deniyor. NPC'ler ana karakterlere göre daha kısıtlı hareket ve diyalog becerilerine sahip oluyor.

BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMEDİ

Musk geçtiğimiz hafta da Biden yönetiminin 'milyarder vergisi' olarak bilinen belli servet ve gelirin üzerindeki kişilerden ek vergi alınmasını öngören planını eleştirmişti. Musk konuyla ilgili açıklamasında "Sermayenin dağıtımında hangisi daha iyi? Devlet mi, girişimciler mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray, ağustos ayında elektrikli otomobil üretiminin artırılmasını görüşmek üzere ABD'li oto üreticilerinin yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Ancak ülkenin en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla bu toplantıya davet edilmedi. Musk, bunun üzerine eylül ayında yaptığı açıklamada Biden yönetiminin 'en dostane yönetim' olmadığını belirtmişti.

'SENDİKALAR TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR'

ABD basını Biden'ın, Tesla'da sendikalaşma oranının düşük olması nedeniyle firmaya mesafeli durduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı Elon Musk da doğru buluyor. Musk, ağustos ayında verdiği bir röportajda Biden yönetiminin sendikalar tarafından kontrol edildiğini söylemişti.

Yine eylül ayında bir Twitter kullanıcısının Biden'ın SpaceX'in başarılı fırlatma göreviyle ilgili neden açıklama yapmadığını sorması üzerine Elon Musk "Hala uyuyor" cevabını vermişti.