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Elon Musk, bu yıl yüzde 70 değer kaybeden Tesla çalışanlarına mektup yazdı

Elektrikli araba şirketi Tesla hissesinin bu yıl yüzde 70’e yakın değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlara bir email gönderdi. Reuters’ın haberine göre Musk, Tesla çalışanlarına, “hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi” olacağını söyledi.

Giriş: 29.12.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL
Elon Musk, bu yıl yüzde 70 değer kaybeden Tesla çalışanlarına mektup yazdı
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Elektrikli araba şirketi Tesla hissesinin bu yıl yüzde 70’e yakın değer kaybetmesinin ardından şirketin sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlara bir email gönderdi.

Reuters’ın haberine göre Musk, Tesla çalışanlarına, “hisse senedi piyasasındaki çılgınlığa kafayı takmamalarını, uzun vadede Tesla’nın dünyanın en değerli şirketi” olacağını söyledi.

Musk’ın Twitter’ın başına geçmesinin ardından dikkatini daha çok sosyal medya platformuna vermesi yatırımcıları kaygılandırmış, böylece Tesla hissesi satış yemişti.

Musk, şirket hisselerinde yaşanan düşüşten ötürü dünyanın en zengin kişisi unvanını yitirmişti.

Tesla hisselerinin düşüş yaşamasında Çin’deki karantina kararı dolayısıyla üretimin azalacağı endişesi de rol oynuyor.

Salı günü Tesla hissesi Çin’den gelen haberle yüzde 11 değer kaybetti.

Yedi gündür düşen Tesla hissesi, Çarşamba gününü ise yükselişle kapadı.

Tesla’nın Aralık ayındaki düşüşü yüzde 40’ı buldu.

Bloomberg’e göre Tesla sevdalılarının hisse senedinin kötü performansına rağmen yatırım yapmaya devam etmesi şirketi ayakta tutuyor.

ABD ve Çin’de arabalarına indirim kampanyası yapan Tesla’nın siparişleri yetiştirip yetiştiremeyeceği ise bilinmiyor.

Bu yüzden Musk çalışanlarına yazdığı emailde tedariğin gerçekleştirilebilmesi için gönüllü olarak çalışmalarını salık verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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