Elon Musk'a çocuklarını annelerinden uzak tutma suçlaması
Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, babasını şarkıcı Grimes'tan olan çocuklarını annelerine göstermemekle suçladı
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Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden olan çocuklarını annelerinden uzak tutmakla suçlanıyor.
12 çocuğu olan 53 yaşındaki Tesla kurucusunun görüşmediği kızı Vivian Jenna Wilson, babasının 36 yaşındaki müzisyen Grimes ile paylaştığı 3 çocuğunu "yasadışı ve sürekli olarak" annelerinden uzak tuttuğunu iddiasını sosyal medyada dile getirdi.
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20 yaşındaki Vivian Jenna Wilson; "Herkese merhaba, bunun için standart ses tonumdan vazgeçeceğim. Çünkü bu önemli" diye başladığı mesajına şöyle devam etti: Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi Grimes şu anda Elon ile 3 çocuğu için bir velayet savaşı içerisinde. Ancak muhtemelen bilmediğiniz şey, Elon'ın bir çocuğun hayatındaki en önemli gelişim döneminde yasa dışı ve sürekli olarak çocuklarını, yani onun çocuklarını annelerinden uzak tuttuğudur.
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Elon Musk ile Kanadalı şarkıcı Grimes'ın X Æ A-XII, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus adlarında çocukları var.
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Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson mesajında şunları da yazdı: Elon, aşağılayıcı zehir tükürdüğü ülkede sorumsuzca okyanusun ötesinde parti yaparken, Grimes'ın çocukları, anneleri olmadan binlerce kilometre uzaktaki bir evde mahsur kaldı. Bu, potansiyel olarak bir çocuğun ruhuna geri dönülemez biçimde zarar veriyor ve hiç şüphesiz aşağılık bir istismar şekli. Bu ilk kez olmuyor ve eğer hiçbir şey değişmezse muhtemelen son da olmayacak.
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Babasının yaptığını yasa dışı olduğunu savunan Vivian Jenna Wilson; "Elon'un toplayabileceği sonsuz miktarda fon olduğundan, çocuklarını umutsuzca ihtiyaç duydukları anneden almak için bunları kullanmayı başardı. Artık bunun sona ermesi gerekiyor” dedi.
Vivian ayrıca Grimes'in annesi Sandy Garossino'nun, Elon Musk'ı çocukları Grimes'tan uzak tutmakla suçlayan bazı sosyal medya mesajlarına da yer verdi.
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Grimes, 2018 - 2021 arasında aşk yaşadığı Elon Musk'a geçen yıl, ebeveyn ilişkisi kurması için dava açmıştı.
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Öte yandan Elon Musk, erkek doğan ancak cinsiyet değiştiren çocuğu Vivian Jenna Wilson ilgili bu haftanın başlarında verdiği bir demeçte, oğlunun “uyanmış zihin virüsü" tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Oğlunun virüs tarafından öldürüldüğü konusunda ısrarcı olan Elon Musk; “Bundan sonra uyanmış zihin virüsünü yok etmeye yemin ettim” demişti. Vivian Jenna Wilson, Haziran 2022'de trans olduğunu açıkladıktan sonra babasıyla bağını tamamen kopardığını açıklamıştı.