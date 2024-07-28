Elon Musk'a çocuklarını annelerinden uzak tutma suçlaması

20 yaşındaki Vivian Jenna Wilson; "Herkese merhaba, bunun için standart ses tonumdan vazgeçeceğim. Çünkü bu önemli" diye başladığı mesajına şöyle devam etti: Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi Grimes şu anda Elon ile 3 çocuğu için bir velayet savaşı içerisinde. Ancak muhtemelen bilmediğiniz şey, Elon'ın bir çocuğun hayatındaki en önemli gelişim döneminde yasa dışı ve sürekli olarak çocuklarını, yani onun çocuklarını annelerinden uzak tuttuğudur.