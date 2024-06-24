Elon Musk 12'nci kez baba oldu
Elon Musk'ın bu senenin başında 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Musk'ın 12'nci çocuğunu ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis dünyaya getirdi
- 1
Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
- 2
52 yaşındaki iş insanının 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğunun annesi ise Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten.
- 3
Bloomberg'in haberine göre; Elon Musk ile Shivon Zilis, üçüncü çocuklarını bu yılın başlarında kucağına aldı.
İkilinin daha önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyor.
-
- 4
Daha önce azalan nüfusu "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" olarak nitelendiren Elon Musk’ın, önceki eşlerinden toplam 9 çocuğu daha var.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Shutterstock