Elneny için umut ışığı

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı. Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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