Geçen sezon başında Arsenal'den Beşiktaş'a kiralanan ve gösterdiği performansla siyah-beyazı taraftarın sevdiği isimler arasına giren Muhammed Elneny veda etti!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mısırlı yıldız "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım" ifadelerini kullandı.

Geçen yaz siyah-beyazlı kulübe katılan Elneny, Süper Lig'de 27, Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplamda 36 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı.