Elmanın faydaları nelerdir?

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gülgiller familyasından olan elma Türkiye’de üretimi çok fazla olan bir meyvedir. Bol bulunması nedeniyle çok fazla tüketim yapabilme şansına sahibiz.
Elmanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?
Beyin ve sinir sistemine etkisi:
Nörotoksin doğal ve yapay bir toksindir. Vücutta bunlara maruz kalmak sinir sistemini belli tahribat yapabilir. Ayrıca oksidatif stres beyin hücrelerine zarar vermektedir. Elma nörotoksinlere karşı ve oksidatif stres radikallerine karşı hücre yapısını koruyarak etkili olmaktadır. Bunun yanında Alzhemier ve Parkinson olma riskini azaltmaktadır.
Kan şekerini dengeler:
Elmanın kan şekerini dengelemesi tam olarak kanıtlanmamıştır ancak etkileri olduğu söylenmektedir. Elmada bulunan polifenol adlı antioksidan diyabetik riskine fayda sağlamaktadır. Ancak suyunu içmek şekeri artırabilir.
Kalp sağlığına etkisi:
Elma pıhtı veya plak oluşumunu engeller ve damar tıkanıklığı, hipertansiyon, damar sertleşmesi, oksidatif stres nedeniyle oluşan damar tahribatı gibi, kalp ve damar hastalıkları oluşumunu engellediği bilinmektedir. Ayrıca kolesterolü düşürme etkisi de vardır.
Felç durumunda etkisi:
Günde 2 tane elma tüketimi felç riskini azaltmada yardımcı oluyor. İçindeki kuersetin adlı antioksidan sayesinde bunu gerçekleştirmektedir.
Astım hastalığına etkisi:
Hamileyken elma tüketen annelerin bebeklerinde, astım riskini %50 azaltıyor.
Kemik hastalıklarına faydası:
İçindeki phloridzin adlı elmaya özgü bu bileşen sayesinde 50 yaş üstü erkeklerde ve menapoza girmiş kadınlarda kemik erime riskini azalttığı görülmüştür.
Elmada:
A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunur. Omega3 ve omega6 yağ asitleri ve demir, fosfor, magnezyum, manganez, çinko, fosfor, potasyum, niasin, folat, kalsiyum ve az miktarlarda thiamin, riboflavin, bakır gibi mineraller içermektedir.
Elma içerdiği şeker miktarı açısından günlük tüketiminde aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketilmelidir. Özellikle şeker hastalığı yaşayanlar bu konuda dikkatli olmalıdırlar.
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