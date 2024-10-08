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        Haberler Gündem Güncel Elmalı'da 10 mahalleye sondaj suyu | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir'den Elmalı'da 10 mahalleye sondajla içme suyu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve bilinçsiz sulamaya bağlı su sorunu yaşanan Elmalı ilçesinin 10 mahallesinde içme suyu sondaj çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram, "İçme suyunun yetersiz kaldığı mahallelerimizin sayısı artıyor. Bu nedenle sondaj çalışmalarımıza başladık. Suyumuzun her damlasının değerini çok iyi bilmeliyiz. ASAT olarak kontrolsüz, vahşi su kullanımına ilişkin vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Damlama sulamaya yönlendirerek tasarrufa teşvik ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:00
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        Elmalı'da 10 mahalleye sondaj suyu
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Geçen yıl başlatılan sondaj çalışmaları ile 8 mahallenin içme suyu problemi çözülürken, susuzluk yaşayan 10 mahalleye daha yeni kuyular açılıyor. Eskihisar Mahallesi'nde başlayan sondaj çalışmalarında 71 metrede su bulunurken ekipler Salur Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

        Salur Mahallesi'nin ardından içme suyu sondaj çalışmaları Düdenköy, Göltarla, Kızılca, Çaybaşı, Pirhasanlar, Tavullar, Beyler ve Sarılar mahallesinde devam edecek.

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        Elmalı'da gerçekleşen sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram şunları söyledi:

        "Son yıllarda yağışların azalmasıyla yaşanan kuraklıktan ilçemizde ne yazık ki oldukça etkilendi. Bu nedenle içme suyunun yetersiz kaldığı mahallelerimizin sayısı artıyor. Bu nedenle içme suyu sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak 10 mahallemizi kapsayan sondaj çalışmalarımıza başladık. Eskihisar mahallemizde son derece verimli bir kaynağa ulaştık. Saniyede 6 litre su elde edeceğiz."

        Bölgede kontrolsüz sulamadan kaynaklanan su sıkıntıları yaşandığını belirten Bayram, vatandaşlara uyarılarda bulundu:

        "Yer altı kaynaklarımızın azalmasının nedenleri arasında hızla artan seracılık ve kontrolsüz sulama var. Bölgemizde giderek artan bir örtü altı üretim var. Neredeyse her seranın başında bir kuyu mevcut, dokuz tane sondaj kuyusu açmış seralar var. Suyumuzun her damlasının değerini çok iyi bilmeliyiz. ASAT olarak kontrolsüz, vahşi su kullanımına ilişkin vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Damlama sulamaya yönlendirerek tasarrufa teşvik ediyoruz."

        Elmalı Salur Mahalle Muhtarı Dursun Deniz ise çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Muhtar Deniz, "Bu yıl şiddetli bir kuraklık yaşandığı için içme suyumuz ne yazık ki yetersiz kaldı. 20 metrede bulduğumuz su artık giderek daha derinlerde çıkmaya başladı. İnşallah yağışlar artar ve bu susuzluk sıkıntıları son bulur" dedi.

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