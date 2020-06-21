"Elmacı Dede" Mehmetçiğe kayısı dağıtmak için Denizli'den Şırnak'a gitti

AA

Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen ve aracının üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdıran Muhammet Yılmaz, sabah erken saatlerinde komşularıyla toplamaya başladığı yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kayısıyı aracına yükledi.Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları, Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere elma, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapanlara tatlı götüren "Elmacı Dede" olarak bilinen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olmak için can attığını söyledi.Yılmaz, başlatılan harekat için askerlere destek olmak amacıyla Şırnak'a doğru yola çıkacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Askerlerimize manevi destek vermek için onlara bu sefer kayısı ikram edeceğim. Selam olsun sevdası bayrak vatan olanlara. Allah nasip ederse salı günü Şırnak'a ulaşmayı planlıyorum. Askerlerimizin bu harekattan da başarıyla çıkacağına inanıyorum."