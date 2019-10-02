Elma sirkesi birçok medeniyette, tedavi amaçlı kullanılmıştır. Soğuk algınlığı, yaralanma, baş ağrısı, cilt hastalıkları, yaralanma, ateşli hastalıklar ve daha birçok hastalıkta sirke mucizesinden yararlanılmıştır.

Son yıllarda sirkenin bağırsakları çalıştırması nedeniyle de zayıflama amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Birçok diyet programında aç karna bir bardak suyun içine atılan birkaç kaşık sirkeyle güne başlamak, metabolizmanın hızlı çalışmasında olumlu sonuçlar vermektedir.

Sirkeyi hangi hastalıklarda nasıl kullanabileceğiniz konusunda kısa bir liste halinde yazımızda bulabilirsiniz.

Boğaz Ağrısı Tedavisinde:

Her saat başı bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı sirke katıp, bu suyla gargara yapmak, boğazı rahatlatmada etkilidir.

Akne Tedavisinde:

Yüzü her gün sirke ve suyla temizlemek, akneleri kısa sürede yok etmede oldukça etkilidir. Ayrıca banyo suyuna katılan sirke de cilde parlaklık kazandırır.

Migren Tedavisinde:

Migren ağrısı yaşandığında yarım çay bardağı sirke ve yarım çay bardağı suyu kaynatıp, buharını teneffüs etmek ağrıyı büyük oranda azaltacaktır.

Kaşıntı Tedavisinde:

Böcek ısırmasından, kurdeşenden veya ciltte oluşan çatlaklardan dolayı oluşan kaşınmaya, elma sirkesi sürmek kaşıntıyı durdurmakta etkilidir.

Nasır Tedavisinde:

Bir kabın içine ılık su doldurup, içine elma sirkesi atılır ve nasırlı bölge 30 dakika bu suda bekletilmelidir. Yarım saat sonra nasırlı bölge ponza taşıyla ovuşturulur. Bu uygulama sonrası nasırların iyileştiğini görmek mümkün olabilmektedir.

Varis Tedavisinde:

Bacaklara sirkeye bandırılan bezi sarıp, yarım saat ayakları havaya dikerek bekletilmeli ve bu işlemi günde iki kere uygulanmalıdır.

Yorgunluk Tedavisinde:

Yatmadan önce 1 lt suyun içine karıştırılan bal ve sirkeli karışımdan içmek, yorgunluk hissetmeden uyanmanıza neden olacaktır.

Mide Bulantısı Tedavisinde:

Ilık suya batırılan bez, midenin üzerine kompres yapılır. Bu işlem soğudukça yenisiyle değiştirilir.