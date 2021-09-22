TIME'A KAPAK OLDU

TIME Dergisi'ne de kapak olan Elliot Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Page, "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum." sözleriyle duygularını dile getirmişti. Elliot Page, Time Dergisi'nin kapağına çıkan ilk trans erkek olarak da tarihe geçmişti.