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Elliot Page flört uygulamasında! Cinsiyet değiştirmişti... - Magazin haberleri

Elliot Page flört uygulamasında!

2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirdiğini açıklayıp, 'Elliot Page' adını almıştı. Yeni kimliğini açıklayan oyuncunun, ünlülerin yer aldığı özel flört uygulamasına kaydolduğu bildirildi

22.09.2021 - 08:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • "Umbrella Academy"de rol alan oyuncu Ellen Page, 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum." açıklamasını yapmıştı. Ardından eşcinsel olduğunu açıklayan Page, artık "Elliot" adını kullanacağını belirterek, trans birey olduğunu duyurmuştu.

  • CİNSİYET DEĞİŞTİREN ÜNLÜ OYUNCU FLÖRT UYGULAMASINDA

    Son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncunun flört uygulamasında görüldüğü bildirildi. Page Six'e konuşan bir kaynak; ocak ayında Emma Portner'dan boşanan Page'e aitmiş gibi görünen bir hesabın ünlü isimlerin yer aldığı hayli özel uygulamada göze çarptığını belirtti.

    Profilde Elliot Page'in köpeğiyle çekilen fotoğraflarının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca sayfaya Annie Lennox ve Steven Lipson'ın "Don't Let It Bring You Down" parçasının da eşlik ettiği bildirildi.

    Ayrıca sadece davetli olanların kullanabildiği uygulama daha önce Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ve Chelsea Handler gibi isimlerle gündeme gelmişti.

  • MAYOLU POZ

    Elliot Page, daha önce değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez göstermişti. Page, havuz başında mayosuyla objektif karşısına geçmişti. Şarkıcı Miley Cyrus, fotoğrafa kırmızı kalp emojisi bırakırken, aktris Julianne Moore da "Mutlu yazlar" yorumunu yapmıştı.

  • 2007'de rol aldığı "Juno" filmiyle Oscar'a aday gösterilen Amerikalı oyuncu, geçen ay Oprah Winfrey’e konuşarak, trans bireylere yönelik tepkilerin ortasındayken, hikayesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söylemişti.

  • TIME'A KAPAK OLDU

    TIME Dergisi'ne de kapak olan Elliot Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

    Page, "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum." sözleriyle duygularını dile getirmişti. Elliot Page, Time Dergisi'nin kapağına çıkan ilk trans erkek olarak da tarihe geçmişti.

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