"SENİNLE OLACAĞIM"

Kate Mara ile hâlâ yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Elliot Page, ayrıca ünlü bir erkeğin de tacizine uğradığını açıkladı.

Elliot Page, bir partide ünlü bir oyuncu tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve kendisine, "Sen eşcinsel değilsin. Sen sadece erkeklerden korkuyorsun. Eşcinsel olmadığını anlaman için seninle olacağım" dediğini söyledi.