"BİR ERKEK ÇOCUĞU OLMAK İSTİYORDUM"
Elliot Page, ayrıca "Başkan Joe Biden, transseksüel askerlerin açıkça hizmet etme hakkını geri getirdi ve Hollywood'da translar ekranda hiç bu kadar anlamlı zaman geçirmemişti" ifadelerini kullanmıştı.
Elliot Page, kendini ilk kez 9 yaşındayken, sonunda saçını kısacık kestirebildiğinde erkek gibi hissettiğini söylemişti. Page, "Kendimi erkek çocuğu gibi hissettim. Bir erkek çocuk olmak istiyordum. Anneme bir gün bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorardım" diye konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Instagram