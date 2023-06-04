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Elliot Page'den Kate Mara ile ilgili gizli ilişki itirafı - Magazin haberleri

Elliot Page'den gizli ilişki itirafı

2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, 2020'de cinsiyet değiştirdiğini açıklayıp, 'Elliot Page' adını almıştı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Page, 2014'te Kate Mara ile gizli bir ilişki yaşadığını söyledi

Giriş: 04.06.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Umbrella Academy'de rol alan oyuncu Ellen Page, 2014'te Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" açıklamasını yapmıştı. Ardından eşcinsel olduğunu duyuran Page, artık 'Elliot' adını kullanacağını belirterek, trans birey olduğunu duyurmuştu.

  • 2018'de evlendiği Emma Portner ile evliliğini 2021'de sonlandıran Elliot Page, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. 

  • Elliot Page, yeni kitabı 'Pageboy'da yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan Kate Mara ile herkesten gizlediği bir ilişki yaşadığını açıkladı.

  • Elliot Page, 2014’te 'X-Men: Geçmiş Günler Gelecek' (X-Men: Days of Future Past) filmini çekerken Kate Mara ile romantik bir ilişki yaşadığını söyledi.

  • "KALBİM KIRILDIKTAN SONRA AŞIK OLDUĞUM İLK KİŞİ"

    Elliot Page, "Bu, eşcinsel olduğumu açıklamamın hemen ardından oldu ve bir keşif ve aynı zamanda kalp kırıklığı zamanıydı" dedi. Page, Mara için "Kalbim kırıldıktan sonra aşık olduğum ilk kişi" ifadelerini kullandı.

  • Kate Mara ile ilişkisi sırasında oyuncunun, Max Minghella adında bir erkek arkadaşı olduğunu da belirten Elliot Page, Mara'nın kendisine, Minghella’nın birbirlerine olan duygularını keşfetmelerini desteklediğini söylediğini de ekledi.

  • "BİRBİRİMİZE DUYDUĞUMUZ SEVGİ ÇOK ÖZEL"

    Elliot Page, Kate Mara ile ilgili hislerini "Birbirimize duyduğumuz sevgi ve ilginin çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum" sözleriyle ifade etti.

  • "SENİNLE OLACAĞIM"

    Kate Mara ile hâlâ yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Elliot Page, ayrıca ünlü bir erkeğin de tacizine uğradığını açıkladı.

    Elliot Page, bir partide ünlü bir oyuncu tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve kendisine, "Sen eşcinsel değilsin. Sen sadece erkeklerden korkuyorsun. Eşcinsel olmadığını anlaman için seninle olacağım" dediğini söyledi.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Kate Mara, 15 Temmuz 2017'de ise Jamie Bell ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin iki çocuğu bulunuyor.

  • "HİKAYEMİ PAYLAŞMAM ÖNEMLİ"

    Öte yandan 2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Oscar'a aday gösterilen Amerikalı oyuncu, geçen ay Oprah Winfrey’e konuşarak, trans bireylere yönelik tepkilerin ortasındayken, hikayesini paylaşmanın kendisi için "hayati ve önemli" olduğunu hissettiğini söylemişti.

  • TIME'A KAPAK OLMUŞTU

    TIME Dergisi'ne de kapak olan Elliot Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu noktaya ulaştığım için. Bu yolculukta beni destekleyen inanılmaz insanlara karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asıl benliğimi sürdürmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem. Trans topluluğundaki pek çok kişiden sonsuz ilham aldım. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştığınız için teşekkür ederiz. Elimden gelen her türlü desteği sunacağım, daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için çabalamaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

    Page, "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum" sözleriyle duygularını dile getirmişti. Elliot Page, Time Dergisi'nin kapağına çıkan ilk trans erkek olarak da tarihe geçmişti.

  • "BİR ERKEK ÇOCUĞU OLMAK İSTİYORDUM"

    Elliot Page, ayrıca "Başkan Joe Biden, transseksüel askerlerin açıkça hizmet etme hakkını geri getirdi ve Hollywood'da translar ekranda hiç bu kadar anlamlı zaman geçirmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

    Elliot Page, kendini ilk kez 9 yaşındayken, sonunda saçını kısacık kestirebildiğinde erkek gibi hissettiğini söylemişti. Page, "Kendimi erkek çocuğu gibi hissettim. Bir erkek çocuk olmak istiyordum. Anneme bir gün bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorardım" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Instagram

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